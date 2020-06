Bank of America plakt buy-advies op Just Eat Takeaway

Gepubliceerd op | Views: 182 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Bank of America hervat het volgen van Just Eat Takeaway met een buy-advies en een koersdoel van 100 euro. De Amerikaanse bank stelt dat de Brits-Nederlandse maaltijdbestelonderneming met de overname van het Amerikaanse Grubhub een wereldwijde speler kan worden bij maaltijdbezorging.

Daarnaast zegt Bank of America dat Just Eat Takeaway kan profiteren van de veranderingen in het gedrag van consumenten door de coronacrisis, omdat vaker maaltijden worden besteld. Daarbij wijst de bank op de sterke stijging van bestellingen in Groot-Brittannië in de afgelopen maanden. Ook stelt de bank dat de overnamedeal rond Grubhub als een verrassing kwam voor beleggers en dat er nu een aantrekkelijk instapmoment is.

Het aandeel Just Eat Takeaway noteerde dinsdag omstreeks 11.00 uur een plus van 4,8 procent op 84,24 euro.