Aantal vacatures eurozone gedaald

Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - Het aantal vacatures in de eurozone is in het eerste kwartaal gedaald. Het percentage kwam uit op 1,9 procent van het totale werkaanbod, tegen 2,2 procent in het vierde kwartaal, aldus cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

In de dienstensector stonden de meeste vacatures open met 2 procent van het totaal. In de industrie en de bouw ging het om 1,6 procent.

De arbeidskosten per uur gingen in de eerste drie maanden met 3,4 procent op jaarbasis omhoog. In het laatste kwartaal van vorig jaar bedroeg de stijging 2,3 procent.