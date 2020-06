ING verlaagt koersdoel Shell flink

Gepubliceerd op | Views: 2.964

AMSTERDAM (AFN) - ING verlaagt het koersdoel voor olie- en gasconcern Shell van 30 euro naar 16,50 euro en handhaaft zijn hold-advies. De bank wijst op de grote onzekerheid over het herstel van de vraag naar olie en gas en de dividendverlaging door Shell.

ING zegt dat Shell hard is geraakt door de coronacrisis en de sterke daling van de olieprijzen en dat het dieptepunt waarschijnlijk in het tweede kwartaal zal liggen. Daarna zou het herstel in moeten zetten, maar over de mate van herstel is dus veel onzekerheid. De winstgevendheid van Shell zal voorlopig flink onder druk blijven staan door de moeilijke marktomstandigheden, denkt ING.

Het aandeel Shell noteerde dinsdag omstreeks 10.00 uur een plus van 2 procent op 15,37 euro.