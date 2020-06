Beurzen flink hoger na extra steun Fed

quote: Dus.. schreef op 16 juni 2020 10:04:

[...]



Als je er geen verstand van heb, blijf er dan weg....

[...]Als je er geen verstand van heb, blijf er dan weg....

Met verstand heeft het beleggen niet veel meer te maken.Alle informatie duid op slechte bedrijfscijfers, krimp van de economie en problemen voor burgers om hun leningen te kunnen betalen.Het verstand zegt, er komt een klap op de beurs, deze is tijdelijk geweest, maar lang niet zo erg als dat de % omzet die bedrijven zijn kwijt geraakt.alle kennis van beta, K/W, intrinsieke waarde berekeningen, discounted cashflow etc. hebben geen enkele waarde op deze beurs..Waar de beurs nu mee te maken heeft is eerder het vooruitzien dat er weer even biljoenen in de economie gepompt worden die kant noch wal raken.Het geld komt niet bij de burger terecht om de koopkracht te verbeteren.De beurzen gaan enkel omhoog omdat er bijna overal een negatieve rente wordt gegeven op bankrekeningen en omdat bedrijven en personen die nog wel geld hebben hun geld niet op diezelfde bankrekeningen durven zetten.maar liever hopen dat ze minder rente hoeven te betalen dan dat aandelen en obligaties stijgen.Hoe lang dit houdbaar is, is slecht te voorspellen, maar Japan doet al 20 jaar aan geld in de economie pompen en het blijft mij verbazen dat dit door blijft gaan.met een beetje mazzel, blijft de VS en Europa dit ook nog 20 jaar doen. en zien we weer een alltime high,maar onderliggend zijn er en blijven er structurele problemen. (dat is dan weer het verstand wat er naar kijkt)