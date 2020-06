'Focus op prognose telecoms bij resultaten'

Gepubliceerd op | Views: 494

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Bij de resultaten van telecombedrijven over het tweede kwartaal zullen de prognoses voor de komende tijd in de belangstelling staan. Dat schrijven analisten bij Berenberg in een sectorrapport.

Tal van telecomconcerns hielden in het eerste kwartaal ondanks de coronacrisis vast aan hun eerder afgegeven prognoses. De grote vraag is of ze dat ook in het tweede kwartaal kunnen doen, nu veel meer bekend is geworden over de economische schade van de pandemie. Vooral in Italië en Spanje kan de situatie tegenvallen, waarschuwen de kenners.

Verder hebben de marktvorsers vooral voorkeur voor telecomconcerns die ongeacht de marktomstandigheden het goed zullen doen in het huidige onzekere klimaat. KPN behoort tot die groep en staat daarom op de 'top pick'-lijst samen met branchegenoten als Deutsche Telekom.

Berenberg heeft een koopadvies op KPN. Het aandeel van het telecombedrijf sloot maandag op 2,21 euro.