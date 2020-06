Nikkei veert flink op na verliesbeurt

Gepubliceerd op | Views: 494

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag flink hoger gesloten. Beleggers trokken zich op aan het herstel op Wall Street, waar de Amerikaanse centrale bank liet weten bedrijfsobligaties te gaan opkopen om de financiële markten te ondersteunen. De aandacht ging verder uit naar de Bank of Japan, die zijn monetaire beleid onveranderd liet. Wel schroefde de Japanse centrale bank de omvang van zijn steunpakket voor noodlijdende bedrijven op naar 1 biljoen dollar, van ongeveer 700 miljard dollar een maand geleden.

De Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 4,9 procent op 22.582,21 punten. De Japanse hoofdindex kelderde een dag eerder nog 3,5 procent door de vrees voor een nieuwe golf van coronabesmettingen. De Bank of Japan handhaafde zijn verwachting dat de economie zich geleidelijk zal herstellen van de coronacrisis. Bij de bedrijven waren de Japanse automakers in trek door de hoop op economisch herstel. Mazda en Mitsubishi dikten meer dan 10 procent aan. Ook motorenfabrikant Yamaha behoorde tot de kopgroep met een plus van 10 procent.

Elders in de Aziatische regio werden eveneens stevige winsten geboekt. De Hang Seng-index noteerde tussentijds 2,9 procent hoger en de Kospi in Seoul kreeg er 4,7 procent bij. De Australische All Ordinaries in Sydney steeg ruim 4 procent. In Shanghai bleef de beursgraadmeter wat achter met een plus van 1,2 procent door de aanhoudende zorgen over een nieuwe virusuitbraak in de Chinese hoofdstad Peking.