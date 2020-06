'Schadeclaims dreigen voor banken wegens lakse fraudeaanpak'

Gepubliceerd op | Views: 1.495 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ING heeft een nederlaag geleden bij de rechter omdat de bank niet voortvarend genoeg optrad tegen een frauderende klant. De klant boekte maandenlang tienduizenden euro's over van zijn werkgever, webwinkel Tom, naar zijn ING-rekening. ING moet 32.000 euro van de geleden schade vergoeden, ook al is webwinkel Tom geen klant van de bank, oordeelde de rechtbank Amsterdam in een recent vonnis. Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD).

De uitspraak opent de deur voor meer schadeclaims tegen banken die niet tijdig zijn opgetreden tegen fraude, zeggen advocaten in de krant. Het gerechtshof in Amsterdam velde een jaar eerder een vergelijkbaar oordeel in een zaak die schoenenwinkel Footlocker had aangespannen tegen ING.

"Na twee succesvolle claims, ligt het voor de hand dat er meer zullen volgen", zegt advocaat en claimspecialist Jurjen Lemstra, die niet bij deze zaken betrokken is. "Zeker nu er steeds meer aandacht is voor de verantwoordelijkheid die banken hebben om financieel-economische criminaliteit te bestrijden."