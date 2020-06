CPB rekent op forse economische krimp in 2020

Wat kan die nieuwe meneer van het CPB boos kijken op TV, het ziet er gewoon griezelig uit, het lijkt wel een Politie super commissaris die na 5 weken zware rellen aangeeft dat alles "nog steeds onder controle is", de uitstraling geeft geen vertrouwen.



Natuurlijk zal de man zijn mathematics gedaan hebben, maar als kleine kindertjes spontaan gaan huilen als de man plotseling oppopt in het TV journaal, dat is wel een indicator natuurlijk!



6 procentjes zijn beheersbaar, als we 9% bijkopen via nieuwe stimulus doen we eind dit jaar nog +3% en tikt de AEX de 780 punten aan om onze groeikracht te benadrukken....