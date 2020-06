Bank of Japan belooft meer steun aan getroffen bedrijven

Het gaat al 20 jaar "goed", dus deze week zal het ook wel goed komen.

De BoJ is nu by far de grootste belegger/investeerder van het land, aandelen obligaties en wat al meer zijn opgekocht, sommige markten zin letterlijk droog gekookt, er is geen aanbod meer omdat alles reeds in staatshanden is, maar het werkt?



De volgende experimentele stap: het opkopen van particuliere schulden, next level dus.

Je creeert nieuwe koopkracht, krachtige economische groei, groei in de welvaart, meer rust in de geldmarkten, gezond volk, meer productie, minder hoshikama.



Bovenstaande kan ook binnen de EU geimplementeerd worden, vooral de zuidelijke staten zullen dit "systeem" omarmen, begin er nog eind deze week mee ECB, de Guccie handtas van Madame La Garde is immers ook op de pof aangeschaft bij een of andere Supermarche in het Parijse.