Onderwerpen: rente, Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers zullen de komende week vooral oog hebben voor de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Federal Reserve. De kans dat de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten zal besluiten om de rente te verlagen wordt op de financiële markten steeds groter geacht. Op Beursplein 5 zal de aandacht vooral uitgaan naar de beursgang van uitbater van snellaadstations Fastned.

De Fed maakt zijn rentebesluit woensdag bekend. De laatste jaren heeft de centralebankenkoepel mondjesmaat de rentetarieven opgevoerd. Dat was tegen de zin van de Amerikaanse president Donald Trump. Mede door de aanhoudende lage inflatie zeiden beleidsmakers eerder dit jaar geen renteverhoging meer te voorzien. Nu worden renteverlagingen zelfs niet uitgesloten.

Fastned krijgt volgens planning vrijdag een beursnotering op Euronext. Het snellaadstationbedrijf houdt rekening met een opbrengst van 30 miljoen euro. Dat geld kan worden aangewend voor verdere uitbreiding van het netwerk. Op Wall Street maakt chatdienst Slack een dag eerder zijn beursdebuut.

Luchtvaartsector

Ook zal er veel aandacht zijn voor de luchtvaartsector. Komende week staat de luchtvaartbeurs in Parijs op de agenda. Vliegtuigmakers en luchtvaartmaatschappijen gebruiken die bijeenkomst doorgaans om grote deals wereldkundig te maken. Nederland houdt op zijn beurt een internationale conferentie over CO2-beprijzing, vliegbelasting en het belasten van kerosine.

Verder is de blik gericht op het Huawei-event in Brussel over 5G en cyberveiligheid. Ook zal de oliesector in de schijnwerpers zijn door de ontwikkelingen in de Golf van Oman, waar eerder tankers werden aangevallen.

Bankenvergaderingen

Op de macro-economische agenda staan onder meer de beleidsvergadering van de Bank of Japan en de Bank of England. Uit Duitsland komen cijfers over het consumentenvertrouwen en de producentenprijzen. Statistiekbureau Eurostat meldt cijfers over de Europese inflatie en consumentenprijzen. Ook volgen de resultaten van de inkoopmanagersindexen van onderzoeksbureau Markit.

In Nederland komt het Centraal Planbureau met de juni-ramingen en volgen er data van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het consumentenvertrouwen, de consumptie van huishoudens en de investeringen.