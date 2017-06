ArcelorMittal bereikt deal over overname Ilva

Gepubliceerd op | Views: 429 | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN/BLOOMBERG) - Staalproducent ArcelorMittal neemt samen met partner Marcegaglia de Italiaanse branchegenoot Ilva over. Vrijdag werd overeenstemming bereikt over onder meer de koopprijs, die 1,8 miljard euro bedraagt. Aan de deal zijn ook leasekosten verbonden. Die komen neer op 180 miljoen euro per jaar.

Rond Ilva dat eigenaar is van de grootste staalfabriek van Europa in de Zuid-Italiaanse stad Tarente, woedde enige tijd een biedingsstrijd. Maar het werd onlangs al duidelijk dat het consortium van Arcelor als winnaar uit de bus was gekomen.

ArcelorMittal en Marcegaglia willen de productie van het bedrijf opvoeren en tevens een nieuw onderzoekscentrum bijbouwen. De synergievoordelen zijn volgens Arcelor zo'n 310 miljoen euro per jaar tegen 2020.