Gepubliceerd op | Views: 259

REDMOND (AFN/BLOOMBERG) - Techreus Microsoft gaat samenwerken met het Japanse elektronica- en entertainmentconcern Sony. De samenwerking richt zich in eerste instantie op cloudoplossingen en kunstmatige intelligentie voor streamingdiensten voor onder meer video's en computerspellen.

De beide bedrijven onderzoeken of de samenwerking uitgebreid kan worden naar computerchips, zoals de beeldsensoren die Sony maakt. Die zouden dan kunnen samenwerken met de kunstmatige intelligentie in Microsofts cloudplatform Azure.

De samenwerking is opvallend omdat Microsoft en Sony rivalen zijn in de gamemarkt. Met hun spelcomputers Xbox en Playstation beheersen de twee bedrijven een groot deel van de markt. Onlangs kondigde Google echter een gamedienst in de cloud aan. Ook Amazon wil die markt naar verluidt op.