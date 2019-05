'Intertrust moet meer inzetten op overnames'

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Als Intertrust het dividend zou verlagen en in plaats daarvan zou inzetten op overnames en aandeleninkoopprogramma's, zou dat de koers van het aandeel ten goede komen. Dat meent Lucerne Capital Management dat naar eigen zeggen een belang van net geen 5 procent heeft in de financieel dienstverlener. Intertrust is volgens Lucerne nu te goedkoop in vergelijking met branchegenoten.

Volgens Lucerne is Intertrust met zijn vaste dividend ouderwets. Dat is door het vorige management ten tijde van de beursgang geïntroduceerd, maar heeft zijn tijd gehad. Als Intertrust 20 procent van de aangepaste nettowinst aan dividend zou uitgeven, zou er meer geld overblijven voor overnames en aandeleninkoop die de beurswaarde steun bieden. Daarbij kan bovendien beter rekening worden gehouden met onder meer de schuldenpositie en de vrije kasstroom.

De aandeelhouder heeft zijn voorstel ook gepresenteerd tijdens de aandeelhoudersvergadering.