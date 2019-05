'Osram praat nog met Bain en Carlyle'

Gepubliceerd op | Views: 257

MÜNCHEN (AFN) - Lichtproducent Osram Licht is nog altijd in gesprek met investeringsfondsen Bain en Carlyle. Mogelijk willen die partijen in de komende weken een bod uitbrengen op Osram, schrijft de Duitse zakensite Börse Online op basis van marktkenners.

Osram heeft het al geruime tijd moeilijk. De geruchten zorgden ervoor dat het aandeel Osram donderdag omhoog schoot. De prijs ging meer dan 5 procent omhoog.