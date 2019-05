Europese beurzen klimmen uit het rood

Gepubliceerd op | Views: 520 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden donderdagmiddag overwegend op bescheiden plussen. Beleggers verwerkten veel kwartaalupdates. Ook bleef het handelsconflict centraal staan nadat de Verenigde Staten maatregelen hebben genomen om de Chinese telecomreus Huawei te weren van de Amerikaanse markt. In Amsterdam stond bouwer Heijmans in de belangstelling nadat bouwproject Zuidasdok duurder wordt en langer gaat duren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de opening op Wall Street 0,2 procent hoger op 554,16 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 767,55 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent, die in Frankfurt ging 0,8 procent omhoog.

NN Group begon de dag stevig in de min, maar stond inmiddels op een plus van 0,3 procent. De verzekeraar zag de winst in het eerste kwartaal stijgen. KBC Securities verlaagde echter het advies voor NN. Volgens de analisten waren de onderliggende resultaten teleurstellend. Speciaalchemiebedrijf DSM was de grootste stijger met een plus van 2,2 procent.

Zuidasdok

In de MidKap klom SBM Offshore 0,5 procent. De maritiem oliedienstverlener boekte afgelopen kwartaal meer omzet en handhaafde de prognoses. Verlichtingsbedrijf Signify (min 4,5 procent) noteerde ex-dividend.

Bij de kleine bedrijven werd Heijmans 0,9 procent lager gezet nadat duidelijk werd dat het bouwproject Zuidasdok langer gaat duren en duurder uitvalt. Heijmans voert de werkzaamheden met twee andere bouwers uit. Pharming dikte 5,7 procent aan. De biotechnoloog zag de omzet in het eerste kwartaal flink groeien en boekte meer winst.

Thomas Cook

Op de lokale markt won AND bijna driekwart aan beurswaarde na een sterk eerste kwartaal. Detacheerder DPA, die de kwartaalomzet zag dalen, leverde 4,8 procent in. Euronext klom 3,7 procent. De beursexploitant boekte in het eerste kwartaal meer omzet.

Thomas Cook ging in Londen meer dan 15 procent onderuit. De Britse reisorganisatie waarschuwde in een handelsbericht voor een uitdagend zomerseizoen. Het Britse modehuis Burberry zakte 5,3 procent na tegenvallende resultaten. ThyssenKrupp steeg bijna 10 procent in Frankfurt. De Finse liftenmaker Kone (plus 4,4 procent) is volgens persbureau Reuters geïnteresseerd in de liftdivisie van het Duitse concern.

De euro was 1,1186 dollar waard, tegen 1,1205 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 62,86 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder en kostte 72,75 dollar per vat.