KPN: voldoende bescherming tegen overnames

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Telecombedrijven in Nederland hebben voldoende beschermingsmogelijkheden tegen ongewenste overnames. Dat stelt KPN voorafgaand aan een hoorzitting over de zaak in het parlement op donderdag.

In maart kwam staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) met een nieuw wetsvoorstel over het voorkomen van ongewenste overnames in de telecomsector. Ze wil overnames kunnen tegenhouden of ongedaan maken als de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kunnen komen.

Volgens KPN is het voorstel onnodig ingewikkeld met vage criteria. Verder kent KPN geen enkel geval waarin beschermingsmaatregelen te wensen overlieten terwijl overnames in de sector geregeld voorkomen. De Raad van State zei eerder al niet overtuigd te zijn van het voorstel van Keijzer, eveneens vanwege de onduidelijkheden in de plannen.

In 2013 zag het Mexicaanse telecomconcern América Móvil een poging tot overname van KPN stranden. De inlijvingspoging vanuit Mexico zorgde in politiek Den Haag voor veel ophef. Eerder dit jaar doken geruchten op dat de Canadese investeerder Brookfield gesprekken met de Nederlandse pensioenbeleggers APG en PGGM voert om een bod op KPN.