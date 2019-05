HAL ziet nettovermogenswaarde stijgen

Gepubliceerd op | Views: 1.448

ROTTERDAM (AFN) - Investeerder HAL heeft de waarde van zijn investeringen zien toenemen in het eerste kwartaal. Zowel de waarde van het meerderheidsbelang in optiekbedrijf GrandVision als de waarde van een aantal minderheidsbelangen nam toe.

De zogeheten nettovermogenswaarde was per 31 maart 11,8 miljard euro, 521 miljoen euro meer dan aan het einde van 2018. De nettovermogenswaarde is vóór betaling van het voorgestelde dividend over 2018 van 5,30 euro per aandeel.

Het belang van 76,7 procent in GrandVision was 3,8 miljard euro waard, tegenover 3,7 miljard eind vorig jaar. De aandelenpakketten in de beursgenoteerde bedrijven Vopak, Boskalis, Safilo en SBM Offshore stegen in waarde van 4,1 miljard naar 4,5 miljard euro. HAL geeft geen winstverwachting voor 2019.