'Toelichting Sligro over België geeft comfort'

AMSTERDAM (AFN) - Sligro gaf bij zijn beleggersdag inzicht in zijn groeiplannen in België. Kenners bij ING vinden de toelichting ''geruststellend'' maar zien geen aanleiding om aan de verwachtingen te sleutelen. Ook analisten bij KBC Securities beoordelen de nieuwe informatie als ''neutraal''.

Volgens ING houdt Sligro aan zijn ambities vast om tot de top-3 grootste marktspelers in België te behoren. De Belgische markt is goed voor zo'n 80 procent van de omvang van de Nederlandse markt. Het groothandelsbedrijf gaat voortaan volgens ING op ''een meer opportunistische manier'' te werk om marktaandeel te veroveren door onder meer naar fusies en overnames te kijken.

Marktvorsers bij KBC vonden de beleggersdag informatief. Zij benadrukken onder andere de toelichting over de Sligro-groothandel in Antwerpen waar een geschil gaande is over een vergunning. Sligro verwacht volgens KBC dat de groothandel in Antwerpen over 3 tot 4 jaar winstgevend wordt.

ING handhaaft zijn hold-advies voor Sligro met een koersdoel van 38 euro. KBC houdt eveneens vast aan zijn accumulate-advies en hanteert een richtprijs van 37,5 euro. Het aandeel noteerde omstreeks 10.15 uur vlak op 31,95 euro.