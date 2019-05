'Goede update van SBM Offshore'

Gepubliceerd op | Views: 1.334

AMSTERDAM (AFN) - Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore is met een goed handelsbericht naar buiten gekomen, zonder verrassingen. Dat meldde KBC Securities in een reactie.

Het bericht lag volgens KBC in lijn met de verwachtingen, waarbij de divisie Turnkey goed bijdroeg en het project Liza Destiny op koers ligt. De bank denkt dat SBM de komende jaren een solide positie heeft om te profiteren van de groeiende markt voor FPSO's. Het advies is buy, met een koersdoel van 20 euro.

ING was ook te spreken over het handelsbericht van SBM. De bank zei dat er werk genoeg is voor het bedrijf, waarbij de juiste contracten worden gekozen en vooruitgang wordt geboekt met het nieuwe Fast4Ward-programma voor het sneller bouwen van FPSO's met grotere productiecapaciteit. Ook ING hanteert een buy-advies en koersdoel van 20 euro voor SBM.

Het aandeel SBM noteerde donderdag omstreeks 09.35 uur een min van 1,1 procent op 16,77 euro.