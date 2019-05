Gepubliceerd op | Views: 1.486 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - De nettowinst van NN Group was beter dan verwacht, maar onderliggend waren de cijfers over het algemeen teleurstellend. Dat concludeert een analist van KBC Securities, die zijn advies op het aandeel verlaagde van buy naar accumulate.

Volgens de marktkenner was de beter dan verwachte winst onder meer te danken aan dividendinkomsten. Als je die wegdenkt dan resteert een reeks teleurstellingen. Ook een analist van ING wijst erop dat de resultaten minder goed zijn dan ze lijken.

Een analist van Bank of America Merrill Lynch (BoAML) ziet vooral een hoger dan verwachte winst. Hij wijst in dat verband op de integratie van Delta Lloyd, verbeteringen bij de levensverzekeringentak in Nederland en internationale groei. Hij spreekt van een "aantrekkelijk" winstprofiel.

KBC verlaagde naast zijn beleggersadvies ook zijn koersdoel van 42 naar 41 euro. ING handhaafde zijn koopadvies met een koersdoel van 43,50 euro. NN stond omstreeks 10.10 uur 1,9 procent lager in de AEX op 36,07 euro.