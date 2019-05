Weer grote aandeleninkoop bij Sony

Gepubliceerd op | Views: 639

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Het Japanse technologieconcern Sony gaat voor de tweede keer in vrij korte tijd voor een groot bedrag aan eigen aandelen inkopen. Het gaat nu om een inkoopprogramma ter waarde van maximaal 200 miljard yen, ofwel omgerekend ruim 1,6 miljard euro, dat loopt tot eind maart volgend jaar.

In februari kwam Sony al met een inkoopprogramma van 100 miljard yen dat in maart werd afgerond. Dat was toen de grootste aandeleninkoop door het elektronicabedrijf ooit. Met het inkopen van eigen aandelen wil Sony zijn aandelenwaarde opkrikken en aandeelhouders belonen met het oog op uitdagende marktomstandigheden en de achterblijvende beurskoers.