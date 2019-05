Bouygues: minder concurrentie op telecommarkt

Gepubliceerd op | Views: 998

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De fikse concurrentie op de Franse telecommarkt is duidelijk aan het afnemen. Dat zei Philippe Marien, plaatsvervangend directeur van het Franse conglomeraat Bouygues, in een toelichting op de eerstekwartaalcijfers.

Het concern als geheel haalde meer omzet dan een jaar geleden, geholpen door zijn telecomdivisie. Bouygues Telecom zag de hoogste groei ooit in het aantal nieuwe klanten dat een abonnement voor een glasvezelaansluiting afsloot. Het ging om bijna 100.000 nieuwe klanten. Bij de mobiele tak kwamen er zo'n 459.000 klanten bij. Daarnaast daalde het aantal vertrekkende klanten.

De trends zetten door in het tweede kwartaal, aldus het Franse bedrijf. De totale omzet in de eerste drie maanden van dit jaar bedroeg 7,9 miljard euro, tegen 6,8 miljard euro een jaar eerder. Onder de streep resteerde wel een verlies van 59 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2018 schreef Bouygues nog een winst.