Accell stelt omwisselverhouding dividend vast

HEERENVEEN (AFN) - Accell heeft dinsdag de omwisselverhouding van het stockdividend over 2017 bekendgemaakt. Het aantal dividendrechten dat recht geeft op een nieuw gewoon aandeel Accell van nominaal 0,01 euro is vastgesteld op 36,70.

De omwisselverhouding is gebaseerd op de gemiddelde beurskoers van Accell tussen 2 en 15 mei dit jaar. De waarde van het dividend in aandelen vertegenwoordigt een meerwaarde van 3 procent ten opzichte van het contante dividend van 0,50 euro per aandeel.

Accell bood aandeelhouders onlangs de keuze tussen dividend in contanten dan wel in aandelen. Uiteindelijk kozen aandeelhouders die 44 procent van het totale uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigen voor stockdividend. Gebaseerd op de omwisselverhouding zal het totaal aantal uitstaande gewone aandelen met 314.480 stuks toenemen tot 26.597.354.