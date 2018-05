Zwarte cijfers Tata Steel

Gepubliceerd op | Views: 702 | Onderwerpen: staal

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - Staalreus Tata Steel, waartoe ook de voormalige hoogovens in IJmuiden behoren, heeft het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar afgesloten met winst. Het Indiase concern profiteerde van een groeiende vraag naar staal. Ook hogere prijzen deden de resultaten goed.

Het bedrijf zette over de drie maanden tot en met maart een winst van 102 miljard roepie (krap 1,3 miljard euro) in de boeken. Dat was een jaar eerder nog een verlies van 7,3 miljard roepie. Naast hogere productie en prijzen had Tata vooral ook voordeel van een herstructurering van het Britse pensioenplan. Hier was volgens het bedrijf zelf sprake van een papieren winst.

De omzet van het bedrijf steeg met bijna 7 procent. Dat was minder dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden.