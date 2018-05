Macy's ziet winst en omzet stijgen

Gepubliceerd op | Views: 280

CINCINNATI (AFN) - De Amerikaanse winkelketen Macy's heeft in zijn eerste kwartaal meer winst en omzet behaald. De verwachtingen voor het hele boekjaar worden naar boven bijgesteld.

De omzet in het begin mei afgesloten kwartaal steeg met 3,6 procent tot ruim 5,5 miljard dollar. In winkels die minstens een jaar zijn geopend ging de verkoop met ruim 4 procent omhoog. De nettowinst kwam uit op 139 miljoen dollar, tegen 78 miljoen dollar een jaar eerder. Topman Jeff Gennette verklaarde in een toelichting dat de prestaties beter zijn dan gedacht.

Macy's verhoogde zijn verwachting voor de winst per aandeel in het hele boekjaar met 20 cent tot een bandbreedte van 3,75 tot 3,95 dollar. Ook de prognoses voor de omzet worden opwaarts herzien. De cijfers en verwachtingen vallen duidelijk in de smaak bij beleggers. In de handel voorbeurs staat het aandeel Macy's fors hoger.