Vakbonden eisen einde flexwerk bij Shell

DEN HAAG (AFN) - Vakbondsafgevaardigden uit tal van landen dringen erop aan dat Shell een einde maakt aan flexwerk. Ze zijn van plan tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de olie- en gasreus een manifestatie te houden om hun standpunt kracht bij te zetten.

Wereldwijd zijn er dubbel zoveel flexwerknemers als vaste werknemers bij Shell en die flexkrachten doen de gevaarlijkste klussen, is een van de klachten. Ook zouden flexwerknemers onderbetaald worden.

Een vakbondsman uit Trinidad en Tobago klaagt bijvoorbeeld over overtreding van veiligheidsvoorschriften door onderaannemers die werknemers aanleveren voor olieboringen. ,,Uiteindelijk is Shell verantwoordelijk'', zegt hij. Ook vanuit Nigeria, Irak, Singapore en Brazilië komen vakbondsmensen om hun protest te laten horen.

De aandeelhoudersvergadering van Shell is dinsdag 22 mei. Het evenement in het Circustheater in Scheveningen zorgt elk jaar voor de nodige kritische geluiden. Milieuorganisaties proberen Shell bijvoorbeeld al jaren te bewegen tot een groenere koers. Dit jaar klinkt er ook kritiek bij aandeelhouders over de hoge beloning voor de topman van Shell.