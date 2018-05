Inflatie eurozone bevestigd op 1,2 procent

Gepubliceerd op | Views: 360 | Onderwerpen: Europa, inflatie

LUXEMBURG (AFN) - De inflatie in de eurozone is in april uitgekomen op 1,2 procent op jaarbasis, van 1,3 procent in maart. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van definitieve cijfers.

Daarmee bevestigde Eurostat een voorlopige schatting. De kerninflatie, dus zonder de invloed van de schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, kwam afgelopen maand uit op 0,7 procent, tegen 1 procent in maart.

Voor de gehele Europese Unie werd voor april een inflatie van 1,4 procent op jaarbasis gemeten, tegen 1,5 procent in maart. In de EU werd in Roemenië, Slowakije en Estland de hoogste inflatie opgetekend, de laagste was in Cyprus, Ierland en Portugal. Voor Nederland ging het om 0,7 procent.