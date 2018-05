Gepubliceerd op | Views: 715

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Zakenbank Kempen verhoogt zijn koersdoel voor metalenspecialist AMG met 14 procent tot 58 euro per aandeel. Volgens Kempen is de vroege ingebruikname van een fabriek voor de verwerking van lithium in Brazilië samen met ,,meerdere positieve punten'' in het recente kwartaalbericht goed nieuws.

AMG kondigde de bekendmaking dinsdag aan. Met de fabriek kan AMG 90.000 ton lithiumconcentraat per jaar produceren. Lithiumconcentraat is een belangrijke component van batterijen. De fabriek is de eerste in zijn soort voor AMG en staat bij de Mibramijn in Minas Gerais. Daar laat AMG ook een tweede vergelijkbare fabriek bouwen, die eind volgend jaar af moet zijn.

Kempen verhoogt verder zijn verwachting voor het bedrijfsresultaat (ebitda) in 2018 met circa 20 procent tot 190 miljoen dollar. Lithiumuitbreiding blijft de belangrijkste aanjager van de winst na 2018, aldus de zakenbank. Het advies voor AMG is buy.

Het aandeel noteerde woensdag kort na opening een plus van 1,3 procent op 47,02 euro. Daarmee stond AMG bovenaan de MidKap.