'Positief nieuws bij Heijmans'

Ze staan er terug .

Weer een kleine tegenslag aan koopwoningen zonder gas is er een vertraging ?

Begrijp niet dat er woningen zonder gasleiding bebouwd worden ?

Ze hebben wel degelijk geleerd uit het verleden om de berekeningen en mogelijke tegenslagen in projecten in te kaderen .

Werk genoeg in eigenstreek geeft meer zekerheden en controle .

Vooral controle is er blijvend nodig .

Misschien komt er ook een kapitaal verhoging en dat ten nadelen van de koers .

Het koersdoel van 10,40 vind ik aan de lage kant .

Kopen en behouden zou ik zeggen