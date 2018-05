Gepubliceerd op | Views: 1.015

AMSTERDAM (AFN) - Het eerstekwartaalbericht van Heijmans ziet er goed uit, zeggen analisten van KBC Securities en ING. Volgens hen is het positief nieuws dat de bouwer zijn omzet heeft opgekrikt en een positief onderliggend resultaat heeft behaald. Traditioneel is het eerste kwartaal immers juist lastig voor Heijmans.

De marktvorsers bij KBC vinden het verder goed nieuws dat zich geen tegenvallers hebben voorgedaan bij de grote infraprojecten waar Heijmans aan werkt. ING noemt het een sterk signaal richting de financiële markten dat de onderneming haar kredietfaciliteit heeft teruggebracht.

Heijmans meldde dinsdag ook al twee nieuwe opdrachten, samen goed voor 60 miljoen euro. Het bedrijf heeft van de gemeente Utrecht de opdracht gekregen 48 koopwoningen te ontwikkelen. Daarnaast gaat de bouwer aan de slag met het herinrichten van een kantoorpand in Rotterdam in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf.

De koers van Heijmans was dinsdag tevens flink in trek op het Damrak, met een plus van meer dan 5 procent. KBC blijft daarom toch voorzichtig in zijn advies voor het aandeel. Dat blijft staan op hold met een koersdoel van 10,40 euro. ING is enthousiaster en geeft de bouwer nog steeds een koopadvies, met een koersdoel van 13 euro. Heijmans opende woensdag in de plus, maar de koers dook al snel in de min. Rond 09.35 uur noteerde het aandeel 2,5 procent lager op 10,96 euro.