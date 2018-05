Philips werkt samen met ziekenhuis Rijnstate

Gepubliceerd op | Views: 13

AMSTERDAM (AFN) - Philips gaat een tienjarige samenwerking aan met het Gelderse ziekenhuis Rijnstate. De twee partijen ontwikkelen samen nieuwe zorgconcepten, waarmee ziekenhuizen ook buiten hun muren patiënten kunnen helpen. De spil van het samenwerkingsverband is een zogeheten coördinatiecentrum voor 'virtuele gezondheidszorg', waarmee zorgverleners op afstand patiënten kunnen monitoren.

Dergelijke technologieën kunnen in potentie de zorgkosten terugdringen, stelt Philips. Dat is volgens de specialist in medische technologie ook hard nodig, omdat het aantal patiënten met chronische aandoeningen de komende jaren stijgt. Er werden geen financiële details gemeld over de samenwerking.

Philips en Rijnstate zijn geen vreemden voor elkaar. De twee organisaties werken al samen op het gebied van beeldvormende technologie voor de geneeskunde.