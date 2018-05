AEX begint met klein verlies

Gepubliceerd op | Views: 118

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een klein verlies begonnen. De andere Europese beursgraadmeters openden gemengd. Beleggers verwerkten onder meer de oplopende rentes op de Amerikaanse obligatiemarkt. Op het Damrak kwam bouwer Heijmans met een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 563,85 punten. De MidKap verloor ook 0,1 procent, tot 798,41 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,2 procent. Parijs bleef vlak.

Bij de kleinere bedrijven verloor Heijmans 3,6 procent. Het bouwbedrijf kampte de afgelopen jaren nog met tegenvallers bij projecten, maar inmiddels lijkt de weg naar boven teruggevonden. ,,De aanpassingen die we in het afgelopen jaar hebben doorgevoerd, werpen hun vruchten af'', verklaarde topman Ton Hillen. Beleggers waren echter niet onder de indruk en deden het aandeel in de verkoop.