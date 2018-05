Goede zaken Ageas in China

Gepubliceerd op | Views: 560 | Onderwerpen: China

BRUSSEL (AFN/BELGA) - De Belgische verzekeringsgroep Ageas heeft in het eerste kwartaal goed gepresteerd in China. Dat had een positief effect op het resultaat, aldus Ageas woensdag in een tussentijds handelsbericht. De premie-inkomsten gingen wel omlaag.

De nettowinst van Ageas kwam uit op 247,7 miljoen euro. Analisten rekenden in doorsnee op 147 miljoen euro. De verzekeringsactiviteiten realiseerden een winst van 299 miljoen euro. Dat is bijna 100 miljoen euro meer dan waar marktvorsers rekening mee hielden. De premie-inkomsten daalden met 6 procent naar 11,9 miljard euro, onder meer door negatieve wisselkoerseffecten.

In China profiteerde Ageas onder meer van hogere winsten op beleggingen, positieve renteontwikkelingen en lagere kosten.