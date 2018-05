Herstel zet door bij bouwer Heijmans

Gepubliceerd op | Views: 221

ROSMALEN (AFN) - Heijmans kende naar eigen zeggen een positieve start van het jaar. Het bouwconcern kampte de afgelopen jaren nog met tegenvallers bij projecten, maar inmiddels lijkt de weg naar boven teruggevonden. ,,De aanpassingen die we in het afgelopen jaar hebben doorgevoerd, werpen hun vruchten af'', verklaart topman Ton Hillen in een handelsbericht.

De omzet lag in het eerste kwartaal hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Waar het bedrijf de afgelopen jaren steeds te maken had met een matig eerste kwartaal, was nu sprake van een positief onderliggend resultaat. De orderportefeuille was per eind maart goed voor 2 miljard euro, tegen 1,9 miljard euro eind vorig jaar.

Het ingezette herstel, en het daarmee gepaard gaande terugbrengen van de schulden, heeft er inmiddels al toe geleid dat Heijmans vernieuwde financieringsafspraken heeft kunnen maken met zijn banken. Deze lopen nu tot in 2022, met verbeterde voorwaarden. Ook heeft het bedrijf alvast 12 miljoen euro van de leningen vervroegd afgelost, waardoor de kredietfaciliteit is teruggebracht tot 144 miljoen euro.