Advies ABN AMRO omlaag bij ING

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van ING verlagen het advies voor het aandeel ABN AMRO van buy naar hold. Het koersdoel is eveneens teruggezet, van 27,50 euro naar 26,50 euro, zo bleek woensdag uit een rapport.

Volgens de kenners was de hoop op kapitaaluitkeringen aan de aandeelhouders al enigszins verkleind bij de jaarcijfers, maar de recente eerstekwartaalcijfers brachten verdere onzekerheid. ,,Wij geloven nog steeds in het hoge potentieel van de pay-out ratio op de lange termijn. Maar een materiële speciale kapitaaluitkering is nog 12 tot 24 maanden verwijderd'', aldus de analisten.

Het aandeel ABN AMRO sloot dinsdag op 24,71 euro.