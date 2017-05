'Pas op de plaats op Wall Street na records'

Gepubliceerd op | Views: 260

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken dinsdag naar verwachting zonder grote koersuitslagen aan te vangen. Voor technologiegraadmeter Nasdaq en de brede S&P 500 betekent dat een pas op de plaats na de recordslotstanden van maandag. De leidende Dow-Jonesindex naderde in de eerste sessie van de week de hoogste stand ooit die vooralsnog op 1 maart dit jaar werd bereikt.

Beleggers op Wall Street verwerken dinsdag onder meer tegenvallende cijfers over de huizenmarkt in de Verenigde Staten. Verder stond de dollar onder druk door zorgen over president Donald Trump, na berichten dat hij geheime informatie heeft gedeeld bij zijn ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov vorige week.

Verder opende nog een plukje bedrijven de boeken zoals doe-het-zelfketen Home Depot en leverancier van kantoorartikelen Staples. Laatstgenoemde schreef dieprode cijfers onder meer door afschrijvingen op verkochte bezittingen. Dit kwam voor beleggers evenwel niet als een verrassing. De vergelijkbare winkelverkopen van Staples vielen hoger uit dan voorzien.

Manchester United

Home Depot wist in het eerste kwartaal de winst op te voeren op een hogere omzet. Het bedrijf blijft profiteren van het herstel op de Amerikaanse huizenmarkt waardoor mensen meer uitgeven voor klusjes in en rond het huis.

De Engelse voetbalclub Manchester United, die een notering heeft op Wall Street, verhoogde zijn verwachtingen voor de winst en omzet in het lopende boekjaar. Vooral de hogere opbrengsten uit uitzendrechten hielpen de club financieel vooruit.

Dow Jones

Ook Ford Motor weet de aandacht op zich gericht. De automaker zou van plan zijn wereldwijd circa 10 procent van het totaal aantal banen te schrappen om de winstgevendheid te vergroten en de aandelenkoers op te krikken. Dat zou neerkomen op circa 20.000 banen.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 0,4 procent in de plus op 20.981,94 punten. De S&P 500 steeg 0,5 procent tot een recordslot van 2402,32 punten en de Nasdaq won eveneens 0,5 procent, op een record van 6149,68 punten.