'Banken kunnen bijdragen aan noodsteun Air France-KLM'

Je gaat als bank zonder garanties toch geen geld lenen op dit moment aan zo een toko....

Dan geven ze maar aandelen uit en dan zien ze wel wat de markt het waard vind allemaal.



Je bent aandeelhouder en dan betaal je ook maar als het slecht gaat.



En als het publiek al bij moet springen dan moet daar ook eigendom tegenover staan om ook voor het gelopen risico wat terug te krijgen zodra het weer goed gaat met dank aan de steun en niet alleen maar met belastinggeld het risico lopen.



En als KLM zo een kritisch eigendom is waarom is het dan uberhaupt privaat.



Maar dat geld ook voor vele andere zaken zoals de uitverkoop aan electriciteits bedrijven Nuon Essent en Eneco bijvoorbeeld.

Waarom....

Tja de potjes waren weer eens leeg en dan verkoop je de gouden dividend betalende eieren maar...



Typisch overheid denken met geld van anderen want daarna haal je het wel weer ergens anders vandaan bij de burger...



Steun is prima maar wel onder de juiste voorwaarden.



Er zijn zelfs voorbeelden van tot voor kort aandelen inkopende dividend betalende en de toppertjes belachelijke vergoedingen betalende tokos die nu na zo een korte tijd enorme droogte ineens steun nodig hebben.



Ik ben niet voor meer standaard regels maar zodra er dan zoiets is moeten deze bedrijven en dan vooral de toppertjes het wel voelen en moet hulp onder strikte voorwaarden.



Anders is dit een presedent om juist meer risico te nemen want ze worden toch wel gered..



De markt kennende wordt die grens dan de nieuwe standaard die weer verlegd moet worden na verloop van tijd