Wall Street positief over aanzet tot heropenen economie

Het is wat de gek er voor geeft en die zijn duidelijk in de meerderheid.



De 2spalt op de beurs is ook enorm met updagen dezelfde fondsen steeds omhoog en omlaag de andere fondsen steeds omlaag.



Per saldo 500 punten met de helft alsof de aex 300 staat en de andere helft alsif de index 630 staat.



En het gaat elke dag maar door, sell de traditionele value stocks en koop tech en de uitgevers want die lijken ook heilig.



ASML met zijn 15%+ weging tikt natuurlijk lekker door en de brommertjes en bonnetjes toko is inmiddels ook een luttele 14 miljard waard terwijl een ABN Amro bank niet eens de helft meer kost van dat.



Ja je kan wel doem denken over ABN en heel enthousiast zijn over JET maar tegelijk is toch wel wat raar want je gaat er toch vanuit dat deze situatie eindig is?



En dan nog heeft ook JET een waarschuwing gegeven en is het meerendeel van de stijging van omzet aangekocht.



Als straks iedereen weer kan uit eten dan gaat men dat ook doen juist ipv thuis laten bezorgen....



Dat half warme eten in van die vakjes bakken..... nee straks weer lekker uit eten.



En die kw verhoudingen van Tech... lijkt eel een tech bubble tijdens een value aandelen crash tijdens een crisis..



Ik snap het tech id wel, iedereen thuis alleen maar achter apparaten maar het is nog steeds het zelfde apparaat op het zelfde internet abbo.