Gemengd beeld op Wall Street

Volgende week weer een nieuwe injectie van 2 biljoen van de Fed en de week daarop weer en de week daarop etc etc etc



Een duurzame wereld met groene energie (wat is groen, windmolens, laat me niet lachen, als je dat fabeltje geloofd dan ga je er maar eens in verdiepen).

Een duurzame wereld gaat niet samen met een economie die gebaseerd is consumeren en nog meer consumeren. Maar zonder consumeren heb je ook geen fractioneel creëren van geld nodig dus waar zit dan het verdienmodel voor banken ?

Dus als je banken hoort praten over een duurzame samenleving zet daar dan vooral een heel groot vraagteken bij.