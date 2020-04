'Online betalingsbedrijf Stripe 36 miljard waard'

Gepubliceerd op | Views: 878

NEW YORK (AFN) - Online betalingsdienstverlener Stripe heeft in een nieuwe financieringsronde 600 miljoen dollar opgehaald. Dat geeft de start-up na deze meest recente financieringsronde een waarde van ongeveer 36 miljard dollar. Dat is beduidend meer dan het Nederlandse Adyen momenteel waard is. Volgens gegevens van persbureau Bloomberg bedraagt de beurswaarde van Adyen nu ruim 23 miljard euro.

Met de technologie van Stripe doen internetbedrijven en online marktplaatsen jaarlijks voor miljarden dollars aan betalingen voor miljoenen gebruikers. Klanten zijn onder meer consumentenapps- en websites als Airbnb en The Real Real en zakelijke makers van bedrijfssoftware als GitHub en Twilio. Stripe werd opgericht in 2010 en heeft momenteel nog geen plannen om naar de beurs te gaan.