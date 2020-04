ECB versoepelt tijdelijk bepaalde kapitaaleisen voor banken

Misschien zijn die bitcoins zo gek nog niet...banken printen maar bij, sommigen weer op omvallen dus je centjes terug is ook maar de vraag. Mededeling gekregen van mijn bank dat ik meer moet gaan betalen voor het bankieren en al rente over +100k sparen moet gaan betalen per juli. Lekker.



Dat het systeem niet houdbaar is me al jaren duidelijk, uitgebreide onderbouwing al jaren klaar. We leven simpelweg op te grote voet en pompen de boel al jaren op om dat te blijven doen: USA, Japan, Zuideuropa, China. Doen wij het in NL nog netjes, betalen we straks voor de anderen. Dat velen nu weer vol in aandelen zijn gegaan kan ik ook echt niet bij. Dit kun je niet eeuwig volhouden. Dat politici daar nu pas over nadenken, in plaatsen van blijven pompen moesten ze gaan vertellen dat we wat minder moeten gaan uitgeven. Demografie en klimaat bepalen de grens van de groei. Maar bang voor hun baantjes...