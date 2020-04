Aandeelhouders Neways akkoord met benoemingen

Gepubliceerd op | Views: 288

SON (AFN) - Aandeelhouders van Neways Electronics hebben ingestemd met de benoemingen van Hans Büthker en Karin de Jong tot commissarissen, voor een eerste termijn van vier jaar. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering konden alle stempunten op goedkeuring rekenen. Zo is president Henk Scheepers herbenoemd voor een derde termijn van twee jaar.

Büthker is tevens topman van GKN Aerospace. De Jong is financieel directeur van apothekerstoeleverancier Fagron. Zoals eerder aangekondigd is René Penning de Vries na afloop van de vergadering teruggetreden als commissaris.

Tijdens de vergadering is ook bekendgemaakt dat de raad van commissarissen heeft besloten de eerder voorgestelde aanpassing van de bezoldiging van commissarissen in te trekken. Dit betekent volgens het bedrijf dat in 2020 geen verhoging van de remuneratie naar het mediaanniveau zal plaatsvinden.