Chipbedrijven in trek op Europese beurzen

AMSTERDAM (AFN) - Chipbedrijven waren donderdag in trek op de Europese beurzen, dankzij sterke resultaten van chipmaker TSMC. De belangrijkste graadmeters gingen daarnaast overwegend hoger de handel uit. Beleggers keken uit naar de plannen in Europa om de coronamaatregelen voorzichtig te versoepelen. Daarnaast lette de markten op de wekelijkse Amerikaanse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen, die meevielen.

De AEX-index in Amsterdam sloot 1 procent in de plus op 496,08 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 659,40 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,6 procent. Parijs bleef achter met een min van 0,1 procent.

Chipmachinemaker ASML klom 5 procent bij de hoofdfondsen. De Taiwanese halfgeleiderfabrikant TSMC, die levert aan techgiganten als Apple en Huawei, heeft afgelopen kwartaal zijn winst bijna verdubbeld ondanks de coronacrisis. Het bedrijf is een belangrijke klant van ASML.

Chiptoeleverancier ASMI (plus 8,1 procent) profiteerde ook van het positieve sectornieuws en ging aan kop in de AEX. In de MidKap stond branchegenoot Besi bovenaan met een winst van 8,2 procent. Chipbedrijf Dialog Semiconductor steeg 1 procent in Frankfurt en in Parijs won chipfabrikant STMicroelectronics ruim 1 procent.

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway kreeg er verder een kleine 3 procent aan beurswaarde bij. De Britse marktwaakhond CMA geeft het Nederlandse Takeaway.com en zijn Britse branchegenoot Just Eat toestemming om hun activiteiten alvast samen te voegen. Het onderzoek naar de fusie van de bedrijven gaat wel door, maar het bevel om de twee voorlopig als zelfstandige bedrijven te blijven leiden is opgeheven.

Ook AEX-fonds Galapagos (plus 2,3 procent) stond in de belangstelling. Het biotechnologiebedrijf wil samen met zijn Poolse branchegenoot Ryvu nieuwe geneesmiddelen voor ontstekingsziekten ontdekken en ontwikkelen. Bij de kleinere bedrijven steeg Vivoryon 14 procent. Het biotechnologiebedrijf wil samen met het Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology onderzoek doen naar zogenaamde protease inhibitors, een soort medicijnen die bepaalde enzymen uitschakelen.

De euro was 1,0842 dollar waard, tegen 1,0916 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 20,00 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 27,46 dollar.