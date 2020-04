'Farmaciebedrijven moeten samenwerken bij bestrijden coronavirus'

Wat ik niet begrijp is waarom we in Nederland niets horen van het goedkope medicijn A-CQ 100 in de strijd tegen het corona virus. Het Nederlandse bedrijf ACE pharmaceuticals kan in zeer korte tijd grote hoeveelheden produceren.



Wereldwijd wordt dit medicijn met groot succes gebruikt tegen het corona virus, alleen produceert nu India het.



Wat is hier de reden van? Is het zo dat ze een nieuw kostbaar medicijn in de markt willen zetten waar weer een patent op zit. Wat speelt hier !!



Moeten er onnodig veel doden gaan vallen omdat Big Pharma hier weer geholpen moet worden over de rug van de bevolking ?



Op A-CQ 100 zit geen patent meer en is spotgoedkoop en is al bewezen in China en in veel meer Aziatische landen. Het wordt nu wereldwijd gebruikt maar in Nederland blijft het stil.... wat zit hier achter ?