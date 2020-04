Hoofdindex Amsterdam op winst

quote: 67Westy schreef op 16 april 2020 16:11:

Timber !!

Timber !!

Hahaha humor zal ons redden.Trap omhoog lift naar beneden gaat ook niet meer op, ik verdien geld...oh nee verlies geld, of toch weer verdienen?Gen trap, geen lift maar trampoline.Ik moet ook gewoon van mijn aandelen afblijven maar ik probeer er uit, er in, er uit, er in, simpelweg om wat extra te verdienen maar het is 50/50 ik kan er net zo goed vanaf blijven scheelt stress