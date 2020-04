Gepubliceerd op | Views: 2.210

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan voor een hogere opening. Beleggers waren positief nu in steeds meer Europese landen voorzichtig stappen worden gezet om de coronamaatregelen te versoepelen. De Amerikaanse president Donald Trump zou ook een stappenplan voor het herstarten van de Amerikaanse economie willen aankondigen. Ook verwerken ze cijfers over de steunaanvragen die licht meevielen. De afgelopen maand zijn 22 miljoen Amerikanen werkloos geraakt.

Het aantal steunaanvragen kwam afgelopen week uit op ruim 5,2 miljoen. Het cijfer van een week eerder werd bovendien met 9000 naar boven bijgesteld tot ruim 6,6 miljoen. Ook waren er cijfers over de woningbouw, die met ruim een vijfde afnam. De Philly Fed Index, die de bedrijvigheid van de industrie rond de Amerikaanse stad Philadelphia weergeeft, kelderde bovendien.

Ook waren er een aantal bedrijven die de boeken openden. Vermogensbeheerder BlackRock hield zijn winst op peil, maar zag wel dat zijn klanten hun geld terugtrokken uit langetermijnbeleggingen.

Morgan Stanley

Morgan Stanley heeft in het eerste kwartaal bijna een derde minder winst behaald dan een jaar eerder. De resultaten van de Amerikaanse bank werden flink geraakt door de coronapandemie. Daarbij namen onder andere gedaalde aandelenkoersen, lagere rentes en toegenomen risico's op wanbetalingen een hap uit het resultaat. De bank kan geen prognose geven voor dit jaar, maar benadrukte wel een sterke kapitaalpositie te hebben.

Bandenproducent Goodyear verwacht fors lagere resultaten. Het bedrijf zag het volume aan geleverde producten met bijna een vijfde dalen en gaat op zoek naar manieren om extra kosten te besparen. Ook schrapte Goodyear het kwartaaldividend.

Abbott Laboratories

Medisch toeleverancier Abbott Laboratories zette een hoger dan verwachte omzet en winst in de boeken. Wel trok het bedrijf zijn prognose voor heel dit jaar in vanwege de onzekerheid door de coronapandemie. Abbott werkt aan verschillende tests voor het virus.

Chipbedrijven als AMD, Nvidia en Intel staan daarnaast in de belangstelling na goede resultaten van de Taiwanese chipgigant TSMC. Die worden gezien als een goed teken voor de hele chipmarkt.

Woensdag leden de Amerikaanse beurzen verliezen. De leidende Dow-Jonesindex sloot 1,9 procent lager op 23.504,35 punten. De brede S&P 500 verloor 2,2 procent tot 2783,36 punten en techgraadmeter Nasdaq speelde 1,4 procent kwijt tot 8393,18 punten.