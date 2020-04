Volkswagen waarschuwt voor omzetdaling door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: autoindustrie

WOLFSBURG (AFN/BLOOMBERG) - Automaker Volkswagen verwacht vanwege de coronacrisis in het eerste kwartaal een lagere omzet te behalen dan een jaar terug. Het autoconcern, dat zijn productie in China en Europa in de periode tijdelijk moest stilleggen door de pandemie, wijst naar de lagere vraag naar auto's en problemen in de toeleveringsketen.

Volkswagen denkt vorig kwartaal een omzet van 55 miljard euro te hebben gedraaid. Een jaar terug was dat ruim 60 miljard euro. De klap voor de winstgevendheid zal nog sterker zijn, mede veroorzaakt door ongunstige ontwikkelingen in wisselkoersen en wilde schommelingen van grondstofprijzen. De operationele winst keldert naar verwachting van Volkswagen tot 900 miljoen euro. Vorig jaar bedroeg de operationele winst nog 3,9 miljard euro.

Voor het hele jaar trekt Volkswagen zijn eerder afgegeven vooruitzichten in. Die kunnen niet meer worden gehaald, aldus het Duitse concern. Het is daarbij nog te vroeg om te zeggen wanneer wel een nieuwe jaarprognose kan worden gegeven. Volkswagen benadrukt dat de onzekerheid vanwege de pandemie nauwkeurige voorspellingen in de weg zit.

Volkswagen is van plan om vanaf volgende week zijn productie in meerdere fabrieken weer te herstarten. De voorzichtige versoepeling van lockdowns in Europa geven het concern weer wat hoop.