BlackRock houdt winst op peil ondanks turbulente markt

Gepubliceerd op | Views: 936

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock heeft in het eerste kwartaal zijn winst op peil gehouden ondanks de turbulente markt veroorzaakt door de coronacrisis. Zowel de winst als de omzet was beter dan waarmee analisten gepeild door persbureau Bloomberg rekening hielden.

BlackRock had in het afgelopen kwartaal te maken met een stevige gelduitstroom uit financiële producten, die normaal gesproken voor de lange termijn worden belegd. Klanten trokken voor het laatst vijf jaar geleden hun gelden uit die producten. Toch kreeg BlackRock op netto basis meer geld binnen van klanten dan het kwijt raakte. De omzet van de beleggingsreus kwam uit op 3,7 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel stond op 6,60 dollar.

De vermogensbeheerder moest vorig kwartaal zijn werkwijze grondig aanpassen vanwege de pandemie. Tot 90 procent van alle medewerkers, inclusief topman Larry Fink, werkte van afstand. Tot dusver heeft BlackRock geen banenreductie aangekondigd.

Fink benadrukte onlangs in een brief aan aandeelhouders hoe uitzonderlijk de huidige wereldgebeurtenissen zijn. "Ik werk al 44 jaar op de financiële markten en ik heb zoiets nog nooit meegemaakt", schreef hij. Vorig kwartaal kwam een abrupt einde aan jaren van oplopende aandelenmarkten. Beleggers dumpten aandelen in de vrees voor de verspreiding van het longvirus en de economische schade veroorzaakt door strenge lockdowns.