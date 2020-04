Wat een heerlijk weer vandaag! Zonde om binnen te zitten, zo weer eens de tuin in. Na een nogal beperkte daling gisteren, vandaag weer groen. Oplopende werkeloosheid, weinig zicht op economische implicaties van de lock downs, het lijkt allemaal niet opgewassen tegen het gratis geld en het ongebreidelde "vertrouwen". Ik ga er verder maar even niet op in, zie daarvoor mijn eerdere analyses en toelichtingen.



Vandaag groen is gemakkelijk te verklaren door de stijging van ASML / ASMI, tenzij die gaan dalen blijft het groen in Amsterdam.



Wat betreft optie expiraties... Mijn ervaring vanuit de dealing room is dat grote koers sprongen vaak een theoretisch verschijnsel zijn. Op individuele fondsen was er vroeger wel op te handelen en in te spelen, op index niveau veel lastiger gezien het effect op de individuele fondsen teniet wordt gedaan door de correlaties en weging. In een notendop. In de dagen (en vooral de dag zelf) in aanloop naar de expiratie van opties (en ook futures), zie je vaak een aanzienlijke toename in volatiliteit en volume omdat partijen posities balanceren en innemen al naar gelang hun exposure. Voor individuele fondsen zie je vervolgens na de expiratie in bepaalde gevallen een reversal van de prijs trend naar de expiratie datum toe. Dit is waar sommigen hier op het forum op wijzen en gokken. De beurs is hard opgelopen de afgelopen weken, ergo, een tik omlaag na expiratie is volgens hen een logisch gevolg.



Zelf zou ik hier echter mee oppassen. 1. omdat het effect van de expiratie op de index niet zo uitgesproken en voorspelbaar is als op het niveau van individuele fondsen 2. de markt is momenteel niet wat hij voorheen was. De huidige stijging lijkt grotendeels ingegeven door eindeloze hoeveelheden gratis geld en dit gaat op, om en na de expiratie niet veranderen. Met name in de VS maar ook in Europa worden ongekende hoeveelheden geld de markt in gejaagd, als er al een daling zou komen na de expiratie is er een gerede kans dat deze afgevangen wordt. "Whatever it takes" in de woorden van de fed in de VS...



Tot dusver. Wat me overigens wel verbaasd is dat de banken in de VS die allemaal dikke garanties en kredieten trekken vanuit de fed en overheid, gewoon vrolijk dividenden lijken te gaan uitkeren. Ik ben het niet eens met het feit dat banken in Europa gevraagd wordt dit niet te doen, het is aan het management om hier een beslissing over te nemen. Wat er in de VS gebeurd is echter ook zo. Banken "moeten" agressief krediet verstrekken, dit alles met een volledige garantie vanuit de fed. Vervolgens hoeven ze dus ook niet te rapporteren over hun "bad debts" (die worden immers toch volledig gegarandeerd), hoeven ze geen stress tests uit te voeren en is required capital ook een academisch vraagstuk door de ongelimiteerde geldstroom waar ze aanspraak op kunnen maken. Dan vraag ik me als iemand die gewend is een jaarverslag door te kijken en iets van de cijfers te maken toch wel af hoe ik kan zien of een bank nog solvabel is? Het antwoord is vrij simpel, de banken zijn eigenlijk al dood, de stuiptrekkingen op het gratis geld zijn er nog maar er zit nul toekomst in zonder een voortzetting van gratis geld. Ben benieuwd hoe overheden ooit de kraan dicht denken te draaien zonder dat de hele boel in elkaar zakt...



Alas, ik sluit me dus niet aan bij sommigen die hier aangeven dat iets als ING op deze koers aantrekkelijk is, ook daar gebeurd (in iets mindere mate) wat er in de VS grootschalig gebeurd. Maar goed, ik ben vast te ouderwets om dit allemaal te behappen en blijf dus maar wat langs de zijlijn op dit moment. Zo lekker naar buiten, vanmiddag eens zien wat de werkeloosheid in de VS doet. Niet dat dat tegenwoordig nog wat uit lijkt te maken.



PS ik kreeg laatst een reactie dat mijn d en t soms door elkaar lopen. Zoals mijn naam allicht doet vermoeden en ik niet Nederlands en is het mijn tweede taal. Tenzij er voorkeur is dat ik in het Engels schrijf, graag enig geduld met mijn taalgebruik.