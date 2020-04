Industriële productie eurozone iets lager in februari

Gepubliceerd op | Views: 511 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De productie van de industrie in de eurozone is in februari met 0,1 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat bekend.

Economen rekenden in doorsnee al op zo'n kleine afname. In januari ging de productie met 2,3 procent omhoog.

In de gehele Europese Unie bleef de industriële productie in de tweede maand van het jaar gelijk aan de voorgaande maand.